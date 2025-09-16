Sábado – Pense por si

Portugal

Guterres não dá conselhos a Portugal sobre reconhecimento do Estado da Palestina

Lusa 19:50
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

A ONU vai acolher a Conferência para a Solução de Dois Estados, onde a França, Reino Unido, Canadá, Bélgica e Austrália deverão formalizar o reconhecimento do Estado palestiniano.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, escusou-se esta terça-feira a responder se espera que Portugal reconheça o Estado da Palestina na próxima semana, indicando que "não dará conselhos" ao seu próprio país.

Guterres não comenta reconhecimento da Palestina por Portugal na ONU, Nova Iorque
Guterres não comenta reconhecimento da Palestina por Portugal na ONU, Nova Iorque Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/picture-alliance/dpa/AP Images

Questionado pela agência Lusa, em Nova Iorque, sobre se espera que Portugal se junte à lista de países que na próxima semana vão reconhecer o Estado da Palestina, António Guterres respondeu em português: "não vou dar conselhos ao meu próprio país".

O líder das Nações Unidas observou, no entanto, que viu hoje afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros português, nas quais Paulo Rangel afirmou que "não vê nenhum obstáculo a esse reconhecimento".

Na próxima semana, a ONU vai acolher a Conferência para a Solução de Dois Estados, onde países como França, Reino Unido, Canadá, Bélgica e Austrália deverão formalizar o reconhecimento do Estado palestiniano.

O evento surgiu depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, se ter comprometido a reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia-geral da ONU, intenção que foi seguida por outros líderes internacionais.

António Guterres considerou essa reunião "da maior importância": "porque no momento em que se fala de possíveis anexações, nomeadamente da Cisjordânia, no momento em que assistimos à destruição sistemática em Gaza, é essencial reafirmar o direito do povo palestiniano à autodeterminação".

"É essencial reafirmar o seu direito a ter um Estado e que a solução dos dois Estados seja à base da paz e da segurança para os dois povos. E nesse sentido, esta reunião é de extrema importância", defendeu o antigo primeiro-ministro português.

Na ótica da ONU, Guterres afirmou que "é do interesse das Nações Unidas que o maior número possível de Estados reconheça o Estado Palestiniano", que tem hoje estatuto de Estado Observador.

Ainda sobre o reconhecimento do Estado palestiniano, António Guterres indicou que "aprecia de forma muito positiva" a posição do Governo espanhol na "defesa dos interesses do povo palestiniano".

"Vimos a posição do governo espanhol, que está na vanguarda da defesa dos interesses do povo palestiniano, e isso é algo que apreciamos muito positivamente", afirmou o líder da ONU, numa conferência de imprensa em que fez a antecipação da Semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia-geral da ONU (UNGA80, na sigla em inglês), na qual são esperados cerca de 150 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo.

O Governo espanhol destacou-se entre os membros da UE pelas críticas a Israel durante a guerra em Gaza e pela postura pró-Palestina, tendo tomado a medida de reconhecer o Estado palestiniano em maio passado, juntamente com a Irlanda e a Eslovénia.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Conflito guerra e paz Guerra Governo Ministro (governo) Organização das Nações Unidas António Guterres Estado da Palestina Portugal Gaza
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

A magia de como cortar o IRC

Em 2022, um artigo científico comparou 441 estimativas de 42 diferentes estudos. A sua conclusão foi de que não podem rejeitar a hipótese de uma descida de IRC não ter impacto no crescimento. Isto quer dizer que, mesmo depois de 441 estimativas, não podemos ter a certeza que exista.

Menu shortcuts

Guterres não dá conselhos a Portugal sobre reconhecimento do Estado da Palestina