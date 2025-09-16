Guterres não dá conselhos a Portugal sobre reconhecimento do Estado da Palestina

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
A ONU vai acolher a Conferência para a Solução de Dois Estados, onde a França, Reino Unido, Canadá, Bélgica e Austrália deverão formalizar o reconhecimento do Estado palestiniano.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, escusou-se esta terça-feira a responder se espera que Portugal reconheça o Estado da Palestina na próxima semana, indicando que "não dará conselhos" ao seu próprio país.
Guterres não comenta reconhecimento da Palestina por Portugal na ONU, Nova IorqueLuiz Rampelotto/EuropaNewswire/picture-alliance/dpa/AP Images
Questionado pela agência Lusa, em Nova Iorque, sobre se espera que Portugal se junte à lista de países que na próxima semana vão reconhecer o Estado da Palestina, António Guterres respondeu em português: "não vou dar conselhos ao meu próprio país".
O líder das Nações Unidas observou, no entanto, que viu hoje afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros português, nas quais Paulo Rangel afirmou que "não vê nenhum obstáculo a esse reconhecimento".
Na próxima semana, a ONU vai acolher a Conferência para a Solução de Dois Estados, onde países como França, Reino Unido, Canadá, Bélgica e Austrália deverão formalizar o reconhecimento do Estado palestiniano.
O evento surgiu depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, se ter comprometido a reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia-geral da ONU, intenção que foi seguida por outros líderes internacionais.
António Guterres considerou essa reunião "da maior importância": "porque no momento em que se fala de possíveis anexações, nomeadamente da Cisjordânia, no momento em que assistimos à destruição sistemática em Gaza, é essencial reafirmar o direito do povo palestiniano à autodeterminação".
"É essencial reafirmar o seu direito a ter um Estado e que a solução dos dois Estados seja à base da paz e da segurança para os dois povos. E nesse sentido, esta reunião é de extrema importância", defendeu o antigo primeiro-ministro português.
Na ótica da ONU, Guterres afirmou que "é do interesse das Nações Unidas que o maior número possível de Estados reconheça o Estado Palestiniano", que tem hoje estatuto de Estado Observador.
Ainda sobre o reconhecimento do Estado palestiniano, António Guterres indicou que "aprecia de forma muito positiva" a posição do Governo espanhol na "defesa dos interesses do povo palestiniano".
"Vimos a posição do governo espanhol, que está na vanguarda da defesa dos interesses do povo palestiniano, e isso é algo que apreciamos muito positivamente", afirmou o líder da ONU, numa conferência de imprensa em que fez a antecipação da Semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia-geral da ONU (UNGA80, na sigla em inglês), na qual são esperados cerca de 150 chefes de Estado e de Governo de todo o mundo.
O Governo espanhol destacou-se entre os membros da UE pelas críticas a Israel durante a guerra em Gaza e pela postura pró-Palestina, tendo tomado a medida de reconhecer o Estado palestiniano em maio passado, juntamente com a Irlanda e a Eslovénia.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Em 2022, um artigo científico comparou 441 estimativas de 42 diferentes estudos. A sua conclusão foi de que não podem rejeitar a hipótese de uma descida de IRC não ter impacto no crescimento. Isto quer dizer que, mesmo depois de 441 estimativas, não podemos ter a certeza que exista.