Sábado – Pense por si

Portugal

O candidato do Chega que controla o Tal & Qual

João Amaral Santos 23:00

Miguel Corte-Real negociou a compra, conduz o automóvel do jornal e é ainda destacado na primeira página do semanário. O amigo Jorge Teixeira é o dono.

Onome de Miguel Almeida Corte-Real Gomes não consta do grupo de acionistas que, no verão do ano passado, adquiriu o Tal&Qual, mas é ele o mentor da nova vida do jornal. O candidato do Chega à Câmara Municipal do Porto liderou o negócio para a compra e transferência do título para a Invicta, utiliza o automóvel do jornal e surgiu em grande destaque na primeira página da edição de 10 de setembro do semanário.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

O candidato do Chega que controla o Tal & Qual