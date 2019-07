A proposta de Lei de Bases da Saúde foi hoje concluída pelo grupo de trabalho respetivo e vai começar a ser debatida na Comissão Parlamentar de Saúde, sem qualquer referência a parcerias público-privadas (PPP).

Hoje, no grupo de trabalho que nos últimos meses discutiu a nova Lei de Bases da Saúde, foi consensual a harmonização de algumas propostas de alteração de diferentes grupos parlamentares que tinham sido aprovadas, com base numa proposta de fusão do PCP.

O PCP fez a fusão das propostas sobre temas que tinham sido aprovados mas que estavam duplicados, relacionados com o estatuto dos cuidadores informais, com a literacia em saúde, com a genética médica, com o financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e com as terapêuticas não convencionais.

Em pouco mais de uma hora os deputados chegaram a acordo, passando agora o documento para a Comissão de Saúde.

A proposta que chega agora à Comissão não tem qualquer referência às PPP, o tema que motivou maior polémica e sobre o qual os vários partidos não se entenderam.

O PS pretendia que ficasse na proposta que as PPP poderiam ser possíveis em casos excecionais, algo a que os partidos de esquerda se opuseram.

Assim, no passado dia 18, todas as propostas sobre o enquadramento das PPP na nova versão da lei foram chumbadas no grupo de trabalho, pelo que a versão que chega à Comissão não tem qualquer referência, o que não serve o PS que as queria contempladas, nem aos partidos de esquerda, que queriam que a lei excluísse as PPP (e ao não o fazer está a permiti-las).

PS e PSD ainda tentaram um acordo mas o PS anunciou na semana passada que tal não foi possível.

Para que a nova lei seja aprovada tem de passar na Comissão Parlamentar de Saúde e depois ser votada no plenário da Assembleia da República, quando falta menos de um mês para o Parlamento encerrar para férias.