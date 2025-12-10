Sábado – Pense por si

Greve geral: supermercados não vão fechar amanhã

Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição não prevê grande adesão de funcionários do setor.

Em dia de greve geral, prevêm-se para amanhã, quinta-feira, constrangimentos nos transportes, nos setores da saúde ou da educação, mas os supermercados vão mater a sua atividade normal.

A garantia foi dada pelo secretário-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED),  Gonçalo Lobo Xavier, em declarações à Rádio Renascença. 

Quando há greves apenas setoriais, "não há perturbação, nem há memória" de lojas a fechar. "Para esta greve, apesar de ter outras características, não prevemos uma adesão superior que vá perturbar as operações", referiu aquele responsável.

Referindo que a escassez de produtos é igulamente um cenário que não se coloca, Gonçalo Lobo Xavier explica ainda que "os retalhistas têm as suas operações e a logística muito bem preparada", de modo "a mitigar o mais possível os possíveis efeitos de uma adesão mais significativa", que de resto, "não se prevê" que aconteça.

