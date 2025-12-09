Sábado – Pense por si

Greve geral: Metro do Porto com operação "fortemente condicionada" na quinta-feira

Lusa 13:27
Empresa estima que o impacto da paralisação comece a ser sentido a partir da noite de quarta-feira.

A Metro do Porto prevê ter a operação "fortemente condicionada" na quinta-feira devido à greve geral, estimando que o impacto da paralisação comece a ser sentido a partir da noite de quarta-feira, adiantou esta terça-feira a empresa.

Metro do Porto prevê constrangimentos para o dia da greve
Metro do Porto prevê constrangimentos para o dia da greve DR

"O Metro do Morto vai ter a sua operação fortemente condicionada durante todo o dia da greve [quinta-feira] como também na noite da véspera", refere a transportadora em comunicado.

Segundo a empresa, na quarta-feira, as últimas partidas em toda a rede realizar-se-ão entre as 22:00 e as 23:00, sendo que durante o dia o serviço mantém-se com horários e frequências inalterados.

Já no dia da greve geral, "apenas haverá operação na linha Amarela, entre as estações do Hospital de São João e de Santo Ovídio [Vila Nova de Gaia] e no tronco comum, entre Campanhã e a Senhora da Hora [Matosinhos]".

Em ambos os casos, acrescentou, "haverá uma frequência de dois veículos por hora e por sentido, das 06:00 à 01:00, acrescida de um reforço de mais dois veículos por hora e por sentido entre as 07:00 e as 20:00".

Na quinta-feira, "não haverá serviço nas linhas Azul (A), Vermelha (B), Verde (C), Violeta (E) e Laranja (F)", avisou a Metro do Porto.

A greve geral de quinta-feira contra o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da 'troika'.

A rede da Metro do Porto serve sete municípios da Área Metropolitana do Porto, através de seis linhas.

