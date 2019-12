Greta Thunberg fica mais dias em Lisboa para descansar

A jovem ambientalista Greta Thunberg vai passar uns dias em Lisboa para descansar. A notícia foi dada pela própria nas declarações prestadas após a chegada a Lisboa, desmentindo as informações que indicavam que partiria já na noite desta terça-feira para Madrid, onde participara na Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima.

"Estive a viver debaixo de uma pedra nestes dias, tenho de saber o que está a acontecer no mundo", explicou a ativista sueca. "Vou ficar em Lisboa alguns dias, tenho estado isolada, preciso de descansar, de me organizar para saber o que se passa e depois irei para Madrid", revelou. Na sexta-feira, Greta participará na grande manifestação pelo clima marcada para a capital espanhola. O Natal será passado na Suécia, com a família, mas a jovem não revelou como será feita a viagem.

Depois de participar numa cimeira em Nova Iorque, a jovem ativista deveria ter viajado para o Chile, para a COP25, mas à última hora o governo chileno renunciou à organização do encontro devido à instabilidade social no país, tendo Madrid assumido a sua organização. Por esse motivo a jovem sueca embarcou em 13 de novembro, de regresso à Europa, no catamarã La Vagabonde, como forma de evitar os aviões e a sua forte carga poluente.

No entanto, na conferência de imprensa em Lisboa, admitiu que é impossível que o seu exemplo seja seguido por todos. "Não estou a viajar assim para que todos o façam. Estou a viajar assim como símbolo", declarou.