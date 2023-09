Governo promete uma revolução no SNS. Mas o que é que isso significa?

Fernando Araújo, o CEO do SNS, anunciou "uma grande reforma". Vem aí uma nova forma de organizar os cuidados de saúde e o Governo prepara regras novas para os cuidados primários. Mas entre os médicos há grande desconfiança sobre as propostas.

Janeiro de 2024 é a data de arranque para uma nova forma de organização dos cuidados de saúde. Fernando Araújo, diretor executivo do SNS, chamou-lhe "a grande reforma", com a criação das Unidades Locais de Saúde (ULS), que vão passar a abranger hospitais e centros de saúde numa mesma instituição e gestão. Além disso, o Governo já anunciou a intenção de alargar as Unidades de Saúde Familiar de modelo B, tornando universal uma forma de organização de cuidados primários que se tem mostrado eficiente e que remunera os profissionais de acordo com incentivos ligados à produtividade. Mas os médicos têm muitas dúvidas sobre as vantagens do que está a ser anunciado.

O que são as ULS? E como funcionam?