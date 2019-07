historiadora

O dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba considera que as declarações da Fátima Bonifácio , num artigo de opinião no jornal Público, são um "crime" e vão muito além do direito de liberdade de expressão ou de opinião. "Fátima Bonifácio deve desculpas, não só à comunidade cigana e negra, mas a todos os portugueses e, mais do que pedir desculpa, tem de pagar pelo que fez", disse em entrevista ao jornal i.