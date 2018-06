O debate quinzenal de 5 de Junho de 2018 ficou marcado pelas conversas tensas sobre as negociações relativas à contagem do tempo de serviço dos professores. Em causa estão os anos de congelamento de carreiras dos docentes (2005-2007 e 2011-2017). O Governo já admitiu não conseguir pagar a reivindicação salarial imposta pelos sindicatos.

António Costa lembrou que a proposta de contabilizar o tempo todo de congelamento de carreiras não está previsto na Lei do Orçamento do Estado. Os sindicatos e partidos Bloco de Esquerda, PCP e Verdes defenderam que o Executivo se comprometeu a negociar o reconhecimento de todo o tempo de serviço na mesma lei.

Sem solução aparente à vista, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, anunciou na quarta-feira que não vai haver paralisação nos exames nacionais, mas serão mantidas as greves às reuniões de avaliação a partir de dia 18 de Junho.

Afinal, o que está escrito na Lei do Orçamento de 2018? O Governo prometeu ou não pagar o total dos anos congelados dos professores? Quais são os factos? A SÁBADO foi investigar.



Os pormenores da discussão

"O nosso compromisso era o descongelamento das carreiras na função pública (...) Não confundimos uma resolução aprovada por iniciativa dos Verdes, que é uma recomendação ao Governo, com aquilo que consta da Lei do Orçamento do Estado", disse António Costa durante o debate quinzenal.

Os sindicatos de professores e partidos (Bloco de Esquerda, PCP e Os Verdes) defendem que o Governo se comprometeu a negociar todo o tempo de serviço congelado dos docentes. Também o PSD e o CDS arguiram que o Executivo se tinha comprometido a tal.

Para António Costa, na lei, o Governo só concordou em negociar relativamente à forma de como esse período iria ser reposto aos professores e quando isso iria ocorrer. Além disto, o primeiro-ministro garantiu que a Lei do Orçamento não obriga que seja reconhecido todo o tempo de congelamento de carreira dos professores.

No mesmo debate, a líder do PEV, Heloísa Apolónia, lembrou que o PS aprovou um projecto de resolução, no qual era recomendado que o Parlamento reconhecesse o tempo integral. No mesmo sentido, o CDS e o PSD afirmaram que o Governo aceitou reconhecer todo o tempo e tal está patente no artigo 19.º da Lei do Orçamento do Estado.

Em resposta, António Costa relembrou que o projecto de resolução foi meramente uma recomendação ao Parlamento e que por isso não incluía nenhuma obrigatoriedade. O único compromisso do Estado, para o primeiro-ministro, "era o descongelamento das carreiras na função pública"





Resolução da Assembleia da República n.º 1/2018

Costa admitiu também que o Governo não tem simplesmente dinheiro para pagar os propósitos dos sindicatos – só tendo em conta o período de 2011-2017, isto custaria 600 milhões de euros ao Estado. Este ano 45 mil professores vão ser descongelados e isso representará um aumento de despesa perto dos 90 milhões de euros.

Posteriormente, foi a vez de o Primeiro-ministro acusar os sindicatos: Costa explicou que mostrou uma atitude de "boa fé" com a disposição em contar "2 anos, 9 meses e 18 dias" do tempo de congelamento de carreiras dos docentes (o que custaria 170 milhões de euros). Para Costa, os sindicatos é que se mostraram "intransigentes" ao recusarem-se a negociar.

"O governo não foi arrogante nem intransigente, sentou-se à mesa com os sindicatos e apresentou uma proposta. Do outro lado só recebemos intransigência e o governo é que é autoritário? Arrogante? A resposta que nos dão é ‘nem menos uma hora do que os 9 anos, 4 meses e dois dias’. Nós propusemos, os outros não propõem nada, limitam-se a manter-se na posição que tinham inicialmente".





Os factos

Começando pela Resolução da Assembleia da República n.º 1/2018, aprovada pelo PS, BE, PCP e PEV na AR: este documento recomenda ao Governo a "contagem de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão de carreira". A resolução, em termos jurídicos, não é obrigatória e constitui apenas uma recomendação ao Executivo. António Costa enfatizou precisamente este pormenor. O primeiro-ministro relembrou também que aquilo que o PS aprova não tem nada a ver com o Governo.

Na Lei do Orçamento do Estado para 2018 de 29 de Dezembro, o artigo 19.º refere o seguinte: "a expressão remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis".

O que esta lei estabelece é a negociação de quanto tempo e que de forma será reconhecido o tempo de congelamento de carreiras dos professores, não existindo uma referência específica ao tempo de serviços dos docentes. O texto parece, no entanto, um pouco dúbio.

A mesma lei determina também que o "tempo" será reconhecido "tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis".



Lei do Orçamento de Estado de 2018

O que disse Mário Nogueira?

O líder da Fenprof acusa o ministro da Educação, Tiago Brandão Pires, de ameaçar retirar a proposta do Governo de todo: "O ministro disse-nos que se não aceitarmos o apagão de 70% do tempo de serviço, então a proposta do Governo desaparece e apaga-se o tempo todo. Isto tem um nome. Chama-se chantagem."

Para Nogueira, as acções do Governo não estão a cumprir a Lei do Orçamento de Estado: "este recuo do Governo é inadmissível, é uma ilegalidade, que não cumpre a lei do Orçamento do Estado, nem a recomendação aprovada por todos os partidos na Assembleia, incluindo o PS".

Sobre a questão do tempo que será reconhecido pelo Governo, as estruturas sindicais estão inflexíveis: só estão dispostas a negociar o modo e o tempo como serão recompensados e não o número de anos. "O ministério assumiu recuperar todo o tempo de serviço, mas depois veio dizer que só recupera uma parte e elimina mais de 70% dos anos que os professores trabalharam. Isto é discriminatório", sublinhou Mário Nogueira.