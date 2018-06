Argumentos complexos, discussões em torno de actas, numa reunião sobre serviços mínimos que durou seis horas. A guerra entre Governo e professores também se faz disto.

É já na sexta-feira que acaba o prazo para Ministério da Educação e professores exponham os seus argumentos ao colégio arbitral que foi constituído na sequência de uma reunião que demorou seis horas só para definir o que se sabia à partida: o Governo quer impor serviços mínimos à greve das avaliações, os sindicatos estão contra.



Mas afinal o que é que levou a que fosse tão demorada a reunião de terça-feira na DGAEP (Direcção-geral da Administração e Emprego Público)?



A resposta está nas actas da reunião. Fontes presentes no encontro ouvidas pela SÁBADO explicam que foram precisas mais de duas horas só para chegar a um texto final de acta que satisfizesse todas as partes.



É que só do lado dos professores estavam representadas onze estruturas sindicais e foi preciso imprimir várias cópias das actas e esperar que cada um dos intervenientes as lesse e fizesse as suas propostas de alteração antes de conseguir uma acta que pudesse ser aprovada por todos.



Júlia Azevedo, do SIPE, explica que parte da dificuldade esteve em encontrar um texto que deixasse claro que existem dois pré-avisos de greve. "É importante porque não foram pedidos serviços mínimos para a greve de Junho e não se entende por que é que agora serão precisos", diz a sindicalista.



De resto, os sindicatos insistiram na defesa da tese de que deveria haver dois colégios arbitrais - um para cada pré-aviso de greve. Mas a ideia não vingou e será apenas um colégio arbitral a decidir se os docentes terão ou não de respeitar a realização de serviços mínimos.



Do lado do ministério, a defesa dos serviços mínimos ficou a cargo da chefe de gabinete do ministro (Tiago Brandão Rodrigues não foi à reunião), que tentou explicar que a greve às reuniões de avaliação está a prejudicar os alunos que estão a fazer exames sem saber as notas e a impedir que o processo de acesso ao ensino superior decorra normalmente.



Os argumentos de ambas as partes deverão agora chegar por escrito até sexta-feira ao colégio arbitral que tem até 48h antes do início da greve de 2 de Julho para decidir.



A questão é complexa porque não será fácil determinar o que serão serviços mínimos em reuniões que só se podem realizar com todos os professores presentes.



Segundo os sindicatos, a adesão à greve está a rondar os 90%, com os docentes a organizarem-se por turnos para garantir que há sempre pelo menos um em greve impedindo a realização das reuniões que têm como fim ratificar as notas dos alunos.