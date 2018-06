Depois de o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ter abandonado as negociações com os sindicatos de professores sobre o descongelamento de carreiras, o primeiro-ministro foi ao Parlamento garantir que não há dinheiro para contar os 9 anos, quatro meses e dois dias reclamados pelos docentes.

"Não há disponibilidades para fazer o acordo com base na posição intransigente dos sindicatos", justificou António Costa depois de interpelado por Fernando Negrão durante o debate quinzenal desta terça-feira.

O líder parlamentar do PSD tinha perguntado a Costa se os professores seriam "a primeira classe a ser alvo do abrandamento da UE" e se a forma como o ministro abandonou as negociações ameaçando não contar nenhum do tempo congelado nos últimos anos "é um aviso ao BE e ao PCP".

Mas António Costa recusa a ideia de que a intransigência esteja do lado do Governo. "A negociação implica uma actuação construtiva por parte de todos", frisou o primeiro-ministro que lembrou que a proposta de contar 2 anos e 9 meses de serviço implicava uma despesa de 170 milhões de euros e recusando poder fazer face aos 600 milhões de euros que implicaria a contagem de tempo de serviço reclamada pelos sindicatos.

Costa diz que "o artigo 19º do OE determina que se abra um processo negocial com vista a que se abra um prazo e um modo para o descongelamento do tempo de serviço" e que este ano está previsto que "325 mil professores serão descongelados", para o ano serão 12935, em 2019 serão 23131 "e assim sucessivamente". "É falso que os professores sejam uma excepção e serão descongelados como os demais funcionários do Estado", garantiu Costa.