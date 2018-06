O presidente da Federação Nacional dos Professores (FENPROF), Mário Nogueira, acusou o Ministério da Edução de "chantagear" os sindicatos, após uma reunião de onde saiu "desiludido". Em causa, a discussão do descongelamento dos anos de serviço dos professores, sendo que em discussão estavam pelo menos três dos nove anos em que não houve progressão de carreiras."O ministro [Tiago Brandão Rodrigues] disse-nos que se não aceitarmos o apagão de 70% do tempo de serviço, então a proposta do Governo desaparece a apaga-se o tempo todo. Isto tem um nome. Chama-se chantagem", disse aos jornalistas, no final do encontro. "Foi uma completa desilusão o que saiu daqui", acrescentou ainda o líder do maior sindicato de professores do País.A Fenprof já anunciara que exige que o ministro respeite os compromissos que assumiu a 18 de Novembro de 2017 e que dizem respeito "a contagem integral do tempo de serviço, aprovação de regras próprias para aposentação dos professores, a inclusão, no despacho de organização do ano lectivo, de normas que permitam repor o horário em 35 horas semanais efectivas, o reconhecimento dos problemas que foram criados no âmbito dos concursos e a disponibilidade para os resolver".

"Os professores não são filhos de um deus menor", afirmou Mário Nogueira numa referência aos restantes trabalhadores da Função Pública que viram recuperados os anos de serviço que estiveram congelados.





Perante esta proposta, e após a reunião, Mário Nogueira contactou outras estruturas sindicais, entre as quais a Federação Nacional da Educação, tendo chegado a acordo para manter a greve às avaliações a partir do dia 18, cujo pré-aviso de greve já foi entregue.Ficou ainda acordado entre as estruturas sindicais a hipótese de os professores poderem avançar para uma greve aos exames nacionais assim como as aulas que ainda estão a decorrer até ao final do ano letivo e a tarefas burocráticas como o lançamento de pautas. A decisão de avançar para estas formas de luta será tomada e conhecida na próxima quarta-feira, à tarde, depois de terminadas as reuniões agendadas entre todos os sindicatos e o Ministério da Educação.Com Lusa