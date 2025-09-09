Sábado – Pense por si

Portugal

Governo está a recolher informações sobre incidente com flotilha humanitária

Lusa 10:16
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

"As informações são muito limitadas", afirmou Luís Montenegro, dizendo estar a recolher mais dados. Navio da flotilha que se dirige a Gaza diz ter sido atacado com um drone.

O primeiro-ministro afirmou esta terça-feira, em Pequim, que o Governo está a recolher informações sobre o que se passou com a , incluindo a coordenadora do BE Mariana Mortágua.

Montenegro, em Pequim, procura informações sobre flotilha com portugueses que se dirige a Gaza
Montenegro, em Pequim, procura informações sobre flotilha com portugueses que se dirige a Gaza Lintao Zhang/Pool Photo via AP

Luís Montenegro foi questionado sobre pelos jornalistas, à margem da visita que está a realizar à China, sobre que informações dispõe o Governo sobre este caso. "As informações são muito limitadas e, portanto, eu não poderei acrescentar nada mais que não o facto de ir recolher, precisamente, mais conteúdo informativo para poder depois emitir alguma opinião", afirmou o primeiro-ministro, que estava ladeado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, pediu hoje uma reação da comunidade internacional ao que diz ter sido um ataque ao barco de bandeira portuguesa que integra a flotilha humanitária. Segundo a coordenadora do BE, o barco foi atingido de noite, após a troca de turnos de vigia que os ocupantes dos barcos fazem porque "noutras missões anteriores já houve casos de ataques com drones ou de sabotagem dos barcos".

"Ontem [segunda-feira] eu, a Sofia [Aparício] e a tripulação ficámos a bordo do barco e os restantes participantes vieram até a terra e depois trocámos e o Miguel [Duarte] foi para o barco (...) e foi nesse momento, durante a noite, que um drone surgiu e lançou um dispositivo incendiário que espoletou um incêndio, que foi controlado pela ação dos tripulantes e dos passageiros que estavam a bordo, com extintores, com graves riscos para todos, mas felizmente controlados", explicou.

A carregar o vídeo ...
O momento em que barco com bandeira portuguesa da flotilha humanitária é atingido por drone

O barco atingido foi o 'Family Boat' (Barco da Família), com bandeira portuguesa e que transporta elementos portugueses participantes na ação humanitária de apoio aos palestinianos na Faixa de Gaza, assim como membros do Comité Diretivo da organização.

A Guarda Costeira tunisina garantiu esta madrugada através de um comunicado que "não existe qualquer ato hostil nem ataque externo".

A Flotilha Global Sumud - que significa resiliência, em árabe -, que pretende ser "a maior missão humanitária da história" com o território palestiniano de Gaza, zarpou no domingo de Barcelona.

Flotilha ativista que se dirige para Gaza difunde vídeo com ataque de drone a um navio
Leia Também

Flotilha ativista que se dirige para Gaza difunde vídeo com ataque de drone a um navio

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Governo Ministro (governo) Incêndios Transportes Bloco de Esquerda Mariana Mortágua Gaza Barcelona Pequim China Paulo Rangel Miguel Duarte Luís Montenegro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo está a recolher informações sobre incidente com flotilha humanitária