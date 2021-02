Saída de Manuel Carmo Gomes é um sinal de que as reuniões no Infarmed estão ultrapassadas?

Depois de uma apresentação em que fez várias críticas à gestão da pandemia, e acusou o Governo de andar "a correr atrás do vírus", soube-se por Marta Temido que o epidemiologista Manuel Carmo Gomes não ia voltar a estas apresentações no Infarmed. Deu como justificação dificuldades de gestão da agenda - entre as apresentações no Infarmed, a participação no grupo de acompanhamento da vacinação e as aulas na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa -, mas há quem tenha visto aqui uma chamada de atenção sobre a pertinência destas reuniões com "apresentações avulsas" e sem uma "concertação de propostas de medidas".



Manuel Carmo Gomes garantiu que não abandonou nem o país nem quem tem de tomar decisões e mostrou-se disponível para ajudar sempre que solicitado. "Já tinha avisado a ministra da Saúde que quando as aulas começassem ia ter de abandonar estas apresentações no Infarmed, porque não ia conseguir fazer tudo", justificou o epidemiologista, na SIC Notícias. Garante que vai dedicar-se às aulas e ao grupo de acompanhamento da vacinação.



Apesar de o próprio ter vindo esvaziar o significado da sua saída, a mesma não deixou de ser vista, por vários especialistas da área da saúde ouvidos pela SÁBADO e que preferiram o anonimato, como símbolo do cansaço pela falta de uma estratégia clara por parte do Governo. "Já me tinham dito que ia acontecer. Ele há várias semanas que dizia que estava cansado e se queria dedicar ao trabalho de campo", refere uma das fontes ouvidas.