Covid-19: Marta Temido não exclui medidas mais restritivas

Com os casos de covid-19 a aumentar, a ministra da Saúde admitiu, esta segunda-feira à noite, que Portugal pode precisar de agravar as medidas restritivas. "Nesta luta contra o vírus não o podemos deixar desenvolver-se à espera da nossa estratégia de vacinação. Por isso, é que é uma corrida contra o tempo."



Em entrevista à TVI, Marta Temido lembrou, no entanto, que neste momento não existe um "quadro legal para um novo confinamento". Já que o país não está em estado de emergência.



Marta Temido admitiu ainda que "no pior cenário" Portugal pode chegar aos aos 4.000 novos casos de covid-19 por dia. "Neste ritmo de crescimento, daqui a 15 dias duplicamos o número de novos casos", especificou. Um aumento, que no entanto, como sublinhou a governante, não terá o mesmo impacto em hospitalizações ou mortes, que teria noutra altura, por causa da vacinação.