Se Chega rasgasse acordo nos Açores, criava 'um limbo irresponsável'

Na passada quarta-feira, a estabilidade governativa nos Açores tremeu: "Governo de direita em risco", leu-se em vários jornais. Após PSD e CDS assinarem acordo de coligação para as autárquicas, que exclui Chega, André Ventura acusou os líderes Rio Rio e Chicão de "bullying político" e ameaçou rasgar a sua parte do acordo parlamentar nos Açores, que sustenta o governo regional.



A intromissão de Ventura na autonomia do Chega Açores terão preocupado o Representante da República, Pedro Catarino, apurou a SÁBADO, que terá colocado um olho nos estatutos da Assembleia Legislativa dos Açores (para ver que opções teria em caso de rutura na maioria indigitada) e outro nas reuniões em Ponta Delgada que o líder do partido de extrema-direita tinha marcado com os deputados regionais do Chega e com o presidente do executivo regional, José Manuel Bolieiro.



No fim, ninguém rasgou acordos. André Ventura disse que teve uma "conversa agradável e aprofundada" com Bolieiro, satisfeito por não haver nos Açores "cordões sanitários" entre Chega e PSD. "Como a nível nacional, nalguns casos", disse, apontando os dedos para Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos. Tudo acaba bem quando termina bem, é verdade, mas a ameaça não caiu bem no Solar da Madre de Deus, em Angra do Heroísmo, residência oficial do Representante da República, que terá visto a situação "com alguma irresponsabilidade", segundo fontes do executivo regional.