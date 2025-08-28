Governo cria comissão para assinalar 50.º aniversário do 25 de Novembro de 1975

"O 25 de Novembro devolveu ao 25 de Abril o seu propósito originário", defendeu Nuno Melo.

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a criação de uma comissão para promover e organizar as celebrações do 50.º aniversário da operação militar do 25 de Novembro de 1975, anunciou o ministro da Defesa Nacional.



Governo cria comissão para assinalar o 50.º aniversário do 25 de Novembro de 1975

Em conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros, Nuno Melo detalhou que esta comissão será constituída por nove elementos, entre os quais um presidente designado pelo Ministério da Defesa e três vice-presidentes designados pelo Presidente da Assembleia da República depois de ouvidos os partidos com assento parlamentar.

Os trabalhos desta comissão começam em novembro e estarão concluídos em maio de 2026 para que, explicou o ministro da Defesa, datas que "só foram possíveis pelo 25 de Novembro" possam ser "suficientemente assinaladas".

"O Estado cumprirá a sua obrigação para com uma data que é fundamental para a consolidação da democracia e liberdade em Portugal. O 25 de Novembro devolveu ao 25 de Abril o seu propósito originário", defendeu.