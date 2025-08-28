França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo de sanções ao Irão

As negociações entre os Estados Unidos e o Irão para o programa nuclear estão estagnadas e as discussões entre a República Islâmica e os países europeus também não têm sido bem-sucedidas.
A França, o Reino Unido e a Alemanha ativaram esta quinta-feira o mecanismo para reimpor sanções da ONU contra o Irão, por incumprimento em relação ao seu programa nuclear, revela uma carta enviada ao Conselho de Segurança.
Segundo o documento citado pela agência France-Presse (AFP), os três países, que constituem o grupo conhecido como E3, notificam o Conselho de Segurança da ONU, “com base em provas factuais”, que o Irão “está em incumprimento significativo dos seus compromissos” do acordo nuclear de 2015.
O grupo E3 invocou nesse sentido a ativação do mecanismo ‘snapback’, que inicia “um processo de 30 dias para reimpor uma série de sanções suspensas há dez anos”.
Os países europeus têm vindo a ameaçar Teerão há meses e a ativação do mecanismo surge poucas semanas antes do fim do seu prazo e numa altura em que a diplomacia está paralisada.
As negociações entre os Estados Unidos e o Irão estão estagnadas, a cooperação de Teerão com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) é limitada e as discussões entre a República Islâmica e os países europeus também não têm sido bem-sucedidas.
O E3 "fará pleno uso do período de 30 dias" para tentar encontrar uma solução negociada e evitar com sucesso a reimposição de sanções, indicaram os três países na carta ao Conselho de Segurança, assinada pelos respetivos chefes das diplomacias.
"A escalada nuclear do Irão não deve prosseguir”, insistiu o ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Noel Barrot, numa mensagem na rede social X, acrescentando por outro lado que “esta medida não sinaliza o fim da diplomacia".
O mecanismo prevê o congelamento dos ativos iranianos no estrangeiro, a suspensão dos negócios de armas com Teerão e penaliza qualquer desenvolvimento do seu programa de mísseis balísticos, entre outras medidas, pressionando ainda mais a frágil economia do país.
O E3 avisou em 08 de agosto que poderia desencadear o ‘snapback’, no seguimento da suspensão das inspeções da AIEA após os ataques israelitas no início da guerra com o Irão, ao longo de 12 dias em junho.
Israel, que justificou os seus ataques com a iminência de uma arma atómica iraniana, eliminou vários elementos da hierarquia militar de Teerão e cientistas ligados ao programa nuclear.
De acordo com a AIEA, antes da guerra, o Irão enriquecia urânio até 60% de pureza — um pequeno passo técnico para atingir os níveis de 90% para a obtenção de armas - e desenvolveu também um ‘stock’ de urânio altamente enriquecido suficiente para produzir múltiplas bombas atómicas, caso optasse por fazê-lo.
A República Islâmica insiste que o seu programa nuclear é pacífico e procura apenas objetivos civis, mas no final de junho, em plena guerra com Israel, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares iranianas.
É ainda incerto o real dano dos ataques israelitas e norte-americanos contra o programa nuclear iraniano.
A Assembleia-Geral da ONU, que decorrerá em setembro, deverá ter o Irão como um dos seus principais temas.
França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo de sanções ao Irão
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Cuidarmos de nós não é um luxo ou um capricho. Nem é um assunto que serve apenas para uma próxima publicação numa rede social. É um compromisso com a própria saúde, com a qualidade das nossas relações e com o nosso papel na comunidade.