Governo aprova regras de acesso e ocupação das praias para 2021

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros as regras para o acesso, ocupação e utilização de praias durante a época balnear de 2021 em contexto de pandemia da covid-19. Em relação ao ano passado, passará a ser permitida a atividade desportiva no areal e a utilização de equipamentos de lazer.





"Assim, os utentes das praias e as entidades concessionárias devem cumprir as normas e orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), assegurar o distanciamento físico de segurança, a etiqueta respiratória e a limpeza e higienização dos espaços, proceder à higienização frequente das mãos, utilizar máscara, quando tal se revele necessário e adequado", refere o comunicado do Conselho de Ministros, que refere que as mesmas regras também se aplicam em piscinas ao ar livre, com as devidas adaptações.

da Presidência, Mariana Vieira da Silva indicou que as regras de 2020 se mantêm "em larga medida": "A necessidade de uso de máscara no acesso aos cafés ou restaurantes e às casas de banho, e a não necessidade de uso de máscara no areal mantêm-se", afirmou.

A ministraO anúncio de que o Governo iria manter este ano as mesmas regras para o acesso às praias que estabeleceu no ano passado devido à pandemia foi feito na semana passada, durante a conferência de imprensa do primeiro-ministro, António Costa, após a reunião semanal do executivo.

No ano passado foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interdita a "atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares". Nos toldos, colmos e barracas de praia, "em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã [até 13h30] ou tarde [a partir das 14h00]", com o máximo de cinco utentes.

Foi também instalada uma "sinalética tipo semáforo", em que a cor verde indicava ocupação baixa (1/3), amarelo ocupação elevada (2/3) e vermelho ocupação plena (3/3). A informação sobre o estado de ocupação das praias era atualizada de forma contínua e em tempo real na aplicação ‘Info praia’ e no sítio na internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



Com Lusa