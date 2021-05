Aplicadas multas a quem não cumprir regras nas praias

O acesso e frequência das praias vai este ano ser mais controlado, com a previsão de se aplicarem multas a quem não cumprir as regras. Segundo avança o JN, o decreto-lei que estabelece o regime aplicável ao acesso, à ocupação e à utilização das praias para a época balnear de 2021 no contexto da situação de pandemia de COVID-19, aprovado no Conselho de Ministros de 6 de maio, estabelece multas de 50 a 100 euros para quem não cumprir.







Entre as infrações que vão ser fiscalizadas pela Polícia Marítima estão o uso de máscara na circulação dos acessos e nas instalações balneares. Também a ocupação do areal será fiscalizada, nomeadamente, a distância entre grupos na areia e quem decidir entrar numa praia com a ocupação completa.A fiscalização vai visar quem frequenta as praias, mas também os concessionários que têm de manter regras de distanciamento e sinalização dos espaços e higienização e limpeza dos mesmos.