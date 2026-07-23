Governo aprova proposta para ações contra a AIMA deixarem de estar concentradas em Lisboa

A medida, que se insere numa reforma alargada para tornar mais célere a justiça administrativa e fiscal, terá ainda de ser aprovada pela Assembleia da República.

O Governo aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei para que os processos administrativos contra a Agência de Integração, Migrações e Asilo (AIMA) sejam redistribuídos pelos tribunais de todo o país e deixem de estar concentrados em Lisboa.



Os chamados processos AIMA são exclusivos do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. Lusa

"Vamos definir um novo critério de competência territorial para as intimações contra a AIMA", anunciou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, precisando que estas ações administrativas passarão a ser feitas "de acordo com a sede ou a residência do requerente".

A medida, que se insere numa reforma alargada para tornar mais célere a justiça administrativa e fiscal, terá ainda de ser aprovada pela Assembleia da República.

Os chamados processos AIMA são intimações para a proteção, liberdades e garantias intentadas por cidadãos estrangeiros, incluindo para que a agência seja obrigada a agendar uma entrevista no âmbito do processo de permanência no país, e são exclusivos do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa.

Em fevereiro de 2026, o parlamento chumbou um projeto de lei da IL que propunha igualmente a desconcentração de Lisboa dos processos contra a AIMA, tendo o diploma merecido, na altura, um parecer desfavorável do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), pelo risco de alargar o problema a todo o país, e a oposição de PSD e CDS-PP, partidos que suportam o Governo.

Questionada esta quinta-feira sobre o porquê de o executivo vir agora propor a mesma medida, a ministra não respondeu.

No Conselho de Ministros desta quinta-feira foi ainda aprovada a possibilidade de criação de "juízos especializados de imigração e proteção internacional", embora existam dúvidas quanto à constitucionalidade da existência em Portugal de tribunais exclusivos para certas matérias.

"Não estamos a criar nenhum tribunal especializado, [...] estamos a criar um juízo especializado e que acreditamos que cumpre com todas as normas de constitucionalidade", afirmou a governante.

O reforço da estrutura interna da AIMA, "com novos cargos de direção intermédia", o reforço das competências do CSTAF em matéria de gestão, disciplina e distribuição processual e a implementação de um regime de tramitação simplificado para ações administrativas até 15 mil euros são outras das propostas que serão apreciadas pela Assembleia da República por proposta do Governo.