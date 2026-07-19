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19 de julho de 2026 às 10:39

Repórter SÁBADO na íntegra: Está em Portugal há 50 anos espera por renovação do visto de residência há meses

Marcelo Manata tem 51 anos e nasceu no Canadá. Trabalha, paga impostos e tem uma vida construída em Portugal há décadas. Tem agora o título de residência caducado, a vida suspensa e está há meses à espera de uma resposta da AIMA.

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