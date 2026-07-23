Menina de 1 ano morre esquecida no interior de viatura de um colégio em Almada

Apesar das tentativas de reanimação, o óbito foi declarado no local.

Uma menina com 1 ano de idade morreu esta quinta-feira no interior de uma viatura de um colégio, na Avenida do Cristo Rei, em Almada, no distrito de Setúbal, confirmaram à Lusa fontes da PSP e do INEM.



INEM foi acionado a meio da tarde Direitos Reservados

Segundo a PSP, a menina terá ficado esquecida no interior da viatura do colégio.

Contactado pela agência Lusa, o INEM informou que foi acionado às 15:53 para uma ocorrência relacionada com uma criança do sexo feminino, de 1 ano, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do INEM.

O INEM adianta ainda que à chegada das equipas de socorro foram iniciadas de imediato manobras de reanimação, mas que, "apesar dos esforços das equipas, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido verificado no local".