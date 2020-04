Governo ainda não está a usar todos os poderes do estado de emergência

O estado de emergência que está em vigor já previa várias restrições aos direitos de propriedade e iniciativa económica, mas o decreto que a Assembleia da República vai discutir e votar esta quinta-feira dá ainda mais poderes ao Governo neste capítulo. Isto, apesar de até agora António Costa ter resistido a usar instrumentos como a requisição civil de hospitais privados ou a limitação por decreto de preços de produtos como álcool gel ou máscaras que têm disparado com a pandemia de covid-19.

"Nós devemos utilizar as figuras da requisição civil, como a da proibição no limite do estritamente necessário. Porque, até agora, tem existido um grande espírito de cooperação entre todos", diz à SÁBADO fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro.

O gabinete de António Costa justifica o facto de o Governo ter optado por contratar com privados a prestação de cuidados a doentes com o novo coronavírus em vez de usar a requisição civil com esse "espírito de cooperação".

Isto, apesar de o decreto que está em vigor prever já que "pode ser requisitada pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e outras unidades produtivas".

"O contacto entre o Serviço Nacional de Saúde e os equipamentos de saúde privados tem existido, sem necessidade de recorrer ao instituto da requisição civil. Além disso, estão estabelecidos já protocolos que permitirão a utilização desses recursos em caso de necessidade", acrescenta a mesma fonte oficial de São Bento, que não respondeu ao pedido da SÁBADO para aceder aos contratos celebrados com unidades de saúde privadas, com a justificação de que "não havendo um único contrato genérico, esse pedido deve ser especificado e dirigido às respetivas entidades contratantes".

O decreto do estado de emergência declarado a 18 de março também continha já instrumentos que teriam permitido ao Governo intervir nos casos em que se verificaram preços especulativos de produtos como álcool gel ou máscaras. Mas também aí a opção do Executivo tem sido a de não usar já todos os poderes dados pelo Presidente da República e aprovados na Assembleia da República.

Ao abrigo do estado de emergência vigente, o Governo pode impor "alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos procedimentos e circuitos de distribuição e comercialização". Mas também aí António Costa tem sido parcimonioso a usar os poderes de que dispõe nesta pandemia.

"As entidades competentes nessa matéria, bem como a respetiva tutela, estão a acompanhar o tema devidamente. Até ao momento o foco tem estado nas ações de fiscalização e punição de práticas comerciais especulativas, designadamente por parte da ASAE", justifica fonte oficial do gabinete de Costa.

Na renovação do estado de emergência que será debatido e votado esta quinta-feira no Parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa aumentou, apesar disso, os poderes que tinha dado ao Governo no capítulo das limitações aos direitos de propriedade e iniciativa privada.

O decreto inclui agora limitações aos despedimentos que as empresas poderão fazer enquanto vigorar o estado de emergência, mecanismos de combate ao açambarcamento e uma cláusula que permitirá ao Estado não ter de compensar os privados com quem tem PPP – nomeadamente rodoviárias – por quebras de utilização decorrentes da atual situação.

Recorde-se que o estado de emergência tem, segundo a Constituição, o prazo máximo de 15 dias, tendo de ser novamente declarado e aprovado pela Assembleia da República para ser prolongado.