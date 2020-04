Coronavírus: Marcelo já propôs renovação do estado de emergência ao Parlamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou à Assembleia da República, o diploma decretando o prolongamento do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, devido à propagação do novo coronavírus.

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou em sentido favorável, o Presidente da República enviou à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma decretando a renovação do estado de emergência por 15 dias", indica a nota na página da Presidência da República.



O projeto de diploma será agora debatido e votado esta quinta-feira no Parlamento, assim como três diplomas do Governo no âmbito do combate ao surto.