O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já enviou à Assembleia da República o diploma para o prolongamento do estado de emergência por mais 15 dias, como medida para evitar a propagação do novo coronavírus.Este prolongamento terá de ser debatido e aprovado em Parlamento esta quinta-feira, mas deverá entrar em vigor às 00h00 do dia 3 de abril, terminando às 23h59 do dia 17 do mesmo mês. Entre os dois documentos, assinados por Marcelo com duas semanas de distância, existem algumas alterações.A primeira mudança está no setor económico. O primeiro decreto previa também que o Estado pudesse requisitar a privados a prestação de serviços e a utilização de propriedades, como hospitais ou fábricas, no âmbito do estado de emergência da Covid-19.Segundo o decreto, podia ser também "determinada a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento", além de outras limitações ou modificações de funcionamento.Mas, agora, está incluída também a "aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou em exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, bem como alterações ao regime de funcionamento de empresas, estabelecimentos e unidades produtivas".Além disso, é incluída a possibilidade de "limitações aos despedimentos" e especifica-se que pode haver "alterações ao regime de funcionamento de empresas, estabelecimentos e unidades produtivas"O Governo pode agora também adotar medidas de controlo de preços, para combater a especulação ou o "açambarcamento de determinados produtos ou materiais". O projeto enviado por Marcelo inclui também a limitação do direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência, assim como podem ser reduzidas ou suspensas as rendas, juros e dividendos.No que diz respeito à educação, Marcelo concede a possibilidade da proibição ou limitação de aulas presenciais, com "imposição do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão)", além do "adiamento ou prolongamento de períodos letivos" e a suspensão ou recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo do próximo ano.O Presidente da República incluiu ainda no seu diploma o envio de mensagens escritas com alertas da Direção-Geral de Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia.Além disso, o projeto de decreto clarifica a restrição ao direito de resistência. "Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de emergência, podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de desobediência", lê-se num dos artigos do diploma.O anterior decreto não incluía a expressão "exclusivamente dirigido" nem mencionava que quem violar esta norma poderá incorrer em crime de desobediência.No projeto que será votado esta quinta-feira no Parlamento, a suspensão do direito à greve é estendida aos "serviços públicos essenciais", com o mesmo a indicar que "fica suspenso o exercício do direito à greve na medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas, de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços públicos essenciais, bem como em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à população".No anterior documento estava prevista a suspensão do direito à greve se tal comprometesse o "funcionamento de infraestruturas críticas" ou a "prestação de cuidados de saúde" no combate à pandemia.O novo documento permite também que sejam tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos reclusos e de quem exerce funções nas prisões."Podem ser tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos cidadãos privados de liberdade em execução de decisão condenatória, bem como do pessoal que exerce funções nos estabelecimentos prisionais, com vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem nestes estabelecimentos à doença covid-19", lê-se no artigo.O primeiro estado de emergência proposto pelo chefe de Estado para conter a pandemia de Covid-19 previa a possibilidade de confinamento obrigatório compulsivo dos cidadãos em casa e restrições à circulação na via pública, a não ser que seja justificada. Esta também é prevista no projeto para o seu prolongamento.Para "reduzir o risco de contágio" e fazer a prevenção, "podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias", incluindo "o confinamento compulsivo no domicílio ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas sanitárias", assim como "a interdição das deslocações e da permanência na via pública que não sejam justificadas".A liberdade de expressão e de informação ficam salvaguardadas com a declaração do estado de emergência, bem como os direitos à capacidade civil e cidadania.