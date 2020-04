Quando Matilde nos atendeu o telefone, na passada quinta-feira, já depois do jantar, contou-nos que estava a preparar uma apresentação de português para o dia seguinte. "Tenho que falar de um livro à minha escolha", e o livro que Matilde quis mostrar à turma foi "A Floresta", de Sophia de Mello Breyner. Não será, contudo, uma apresentação normal, no palanque da sala de aulas em frente à turma, mas sim no ecrã do seu computador através da plataforma Microfsoft Teams. É nessa escola virtual que todos os dias os colegas da turma do 6ºA do Colégio Nossa Senhora de Lourdes se têm encontrado logo a partir das 10h, primeiro para falarem com o Diretor de Turma - "tiramos dúvidas sobre a COVID" - e depois para cumprirem com um calendário de aulas rigoroso, idêntico àquele que costumavam carregar na mochila. História e Geografia de Portugal, Português, Matemática, Inglês e Ciências vão-se distribuindo de segunda a sexta, em blocos de uma hora, ao mesmo tempo que as tarefas para cada disciplina são escalonadas semanalmente no Moodle, um software de apoio à aprendizagem que se tornou ferramenta obrigatória nestes dias de isolamento. "Os professores põem lá os objetivos para os testes, os trabalhos, as datas de entrega e nós entregamos tudo por lá", explica a aluna de 11 anos do segundo ciclo do ensino básico que, apesar de precisar da ajuda da mãe para saltar da cama de manhã para se preparar para mais um dia de escola, tem-se adaptado bem a estas aulas em casa e ao ritmo de trabalhos.

Também Luís Pedro tem tido os dias atarefados na escola virtual. "É o primeiro a ocupar o computador", diz o pai Luís Gomes enquanto se vai revezando com a mãe Ana no acompanhamento do filho de sete anos ."Fazemos uma escala: agora trabalhas tu, agora trabalho eu, agora brincas tu, agora brinco eu. Temos gerido as coisas assim", dizem, sabendo que a ajuda da professora, "que está muito presente, sempre online" é preciosa para que Luís Pedro continue motivado, mesmo à distância. "Ele até tem feito mais! No outro dia fui dar com ele na sala a treinar as letras com um marcador".

Se enquanto pais Ana e Luís estão a conseguir acompanhar o filho nos seus trabalhos e tarefas escolares, enquanto professores no Agrupamento de Escolas Coelho e Castro, de Fiães, em Santa Maria da Feira, têm-se deparado com algumas dificuldades. "De um momento para o outro dizem-nos que não há aulas. Isto foi de quinta para segunda. Vimo-nos a quilómetros de distância [dos alunos]". As metodologias tiveram que ser adaptadas a correr, os planos de estudo reequacionados e os encarregados de educação foram contactados um a um para serem informados de como as aulas iriam decorrer a partir daquele momento. "O diretor da escola fez um levantamento dos e-mails dos pais, dos miúdos, dos telefones, mas nem todas as turmas e diretores de turmas conseguiram contactar toda a gente", diz Luís que, quando fez o primeiro levantamento das suas duas turmas na segunda-feira, dia 16 de março, dos 22 alunos que cada uma tem, só 12 e 16 respetivamente é que tinham respondido aos diretores de turma.

Já Ana, que para além de professora de português também é diretora de turma, olha com algum receio para a telescola, pelo agravamento das desigualdades sociais que esta metodologia de ensino pode deixar a nu. "Há pais que não têm meios nem instrução para ajudar os filhos, há alunos que não têm computador, só telemóvel, e há outros que não têm qualquer tipo de contacto. Além do mais, há alunos que precisam de apoio especializado e, por muito que os psicólogos queiram dar esse apoio, é mais difícil à distância."

Como podem os professores dar a volta ao texto?

Ainda assim, nem Ana nem Luís, que para além das duas turmas de História também faz parte da Direção da Escola, baixam os braços. "Temos feito tudo para aferir modos de proceder em conjunto". O Google Classroom é uma das ferramentas que tem sido essencial para dar apoio aos alunos nestes últimos dias, "a partir de lá eles têm acesso a tudo." Luís tem aproveitado este instrumento para consolidar a matéria dada e para deixar fichas e material de apoio: "eu sei que eles têm nove ou dez disciplinas e por isso tentei não os sobrecarregar, dando-lhes prazos alargados. Eles vão fazendo os trabalhos e eu vou devolvendo com comentários." Outros, os que não têm computador, usam estratégias diferentes: "através das redes sociais os colegas partilham os trabalhos, falam uns com os outros, tiram fotografias com o telemóvel às fichas, fazem-nas numa folha normal e devolvem-me por whatsapp."

Já Ana organizou uma tabela semanal com as várias disciplinas e os respetivos trabalhos e prazos de entrega para enviar a informação para todos os alunos da sua direção de turma. "No meu balanço, até agora, toda a gente mandou os trabalhos. Há turmas que mandam vários, outras menos. Também vou pedindo o feedback dos professores para tentarmos gerir tudo da melhor forma."

Mas nem sempre é fácil gerir tudo da melhor forma, ainda para mais quando muitos professores não estavam preparados para esta completa transição digital tão repentina. "A nossa média de idades é elevadíssima", refere Luís. "Eu que vou fazer 48 anos sou dos professores mais novos da minha escola." Ainda na semana passada, Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, lembrou que "os professores foram confrontados com um trabalho diferente para o qual não têm formação" e que a maioria dos docentes "não nasceu numa época em que se usava e abusada da Internet".

A juntar aos problemas de adaptação ao digital, há ainda o stress acumulado que se começa a notar em quase toda a classe docente. "A sensação que temos é que não há momentos de pausa. Trabalhamos o triplo do que já trabalhávamos, estamos 24 sobre 24 horas a trabalhar, não conseguimos desligar", desabafa Luís. "Ninguém estava preparado para este embate de repente, isto está a ser difícil".

Ainda assim, o professor de História acredita que os professores se vão adaptar rapidamente a esta nova realidade lectiva. "Somos autênticos atores e, para o bem dos alunos, conseguimos dar a volta ao texto e pôr o comboio a andar novamente nos carris".

Conseguirão todos os professores e alunos apanhar o comboio?

Nem todos os professores partilham uma visão tão otimista quanto a de Luís. "Está toda a gente com vontade de fugir", diz Dalila Guerra, exausta do outro lado do telefone, depois de um dia inteiro a falar com os colegas, com várias vídeo-conferências iniciadas e logo interrompidas por problemas de sobrecarga nas plataformas. "Assim é impossível", atira com desespero. "Estamos com um volume de trabalho que não tem fim e, para além das aulas, há outras coisas urgentes que ficam para trás. Há montanhas de relatórios para preencher, há atas para fazer e isso vai-se adiando até à última."

Para além de professora, Dalila também é mãe de dois filhos. E se a mais velha já está a acabar o mestrado e não entra nesta montanha russa de problemas, o mais novo está em pleno ano de exames para ingressar no ensino superior. Lourenço, aluno do 12º ano da Escola Secundária Almeida Garrett, de Vila Nova de Gaia, conta-nos que até agora não teve uma única aula por vídeo-conferência. "No horário das aulas os professores mandam tarefas para fazermos", e, se o aluno de 17 anos até tem cumprido com as fichas e com os trabalhos, não nega dificuldades difíceis de contornar. "É muito diferente ter os professores ao lado a explicar a matéria ou a enviar vídeos. Às vezes estou a fazer coisas que não entendo." A mãe, nas suas áreas de especialidade - português e espanhol - ainda vai dando algum apoio ao filho, mas o tempo não dá para tudo. "A única coisa que consigo fazer é esclarecer dúvidas ao Lourenço, mas não o consigo acompanhar porque agora trabalho quatro ou cinco vezes mais do que na escola."

É precisamente no ensino secundário que Dalila, de 55 anos, leciona português a uma turma do 12º ano e a três do 11º. A preparação para os exames nacionais, como tal, é uma preocupação que partilha enquanto mãe e enquanto professora. "É preciso que o Ministério da Educação decida até que ponto da matéria vai ser avaliada em exame e que defina e planifique muito bem as aulas do ensino à distância". De outra forma, Dalila acredita que muitos alunos vão ser deixados para trás: "neste momento os trabalhos estão a ser enviados por e-mail, mas os prazos que são estipulados normalmente não são cumpridos. Nas quatro turmas que tenho, 70% dos alunos fizeram os trabalhos. E os únicos que tiram dúvidas são os bons alunos. Para não falar daqueles alunos que efetivamente nem têm computador ou meio de contacto. Isto cria desigualdades e pode tornar o ensino elitista."