Estado de emergência: Violar quarentena vai dar penas mais duras

A violação das regras da quarentena poderá ser sujeita a penas mais duras. O projeto do decreto da renovação do estado de emergência , esta quarta-feira assinado pelo Presidente da República, deixa claro que os cidadãos que resistirem às ordens das Forças de Segurança incorrem em crime de desobediência."Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de emergência, podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de desobediência", lê-se na proposta enviada ao Parlamento e que esta quinta-feira será votada.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã