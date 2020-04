O decreto do Presidente da República, que renovou o Estado de Emergência por mais 15 dias, deu poderes ao governo para fazer "eventuais ajustes ao modelo de acesso ao ensino superior", assim como para decidir sobre o "adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo". Estas duas autorizações não constavam do primeiro decreto presidencial.

No que diz respeito à educação, Marcelo concedeu a possibilidade da proibição ou limitação de aulas presenciais, com "imposição do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão)".



O prolongamento terá de ser debatido e aprovado em Parlamento esta quinta-feira, mas deverá entrar em vigor às 00h00 do dia 3 de abril, terminando às 23h59 do dia 17 do mesmo mês. Entre os dois documentos, assinados por Marcelo com duas semanas de distância, existem algumas alterações. A primeira mudança está no setor económico. O primeiro decreto previa também que o Estado pudesse requisitar a privados a prestação de serviços e a utilização de propriedades, como hospitais ou fábricas, no âmbito do estado de emergência da Covid-19.

Segundo o decreto, podia ser também "determinada a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento", além de outras limitações ou modificações de funcionamento. Mas, agora, está incluída também a "aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou em exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, bem como alterações ao regime de funcionamento de empresas, estabelecimentos e unidades produtivas".

Além disso, é incluída a possibilidade de "limitações aos despedimentos" e especifica-se que pode haver "alterações ao regime de funcionamento de empresas, estabelecimentos e unidades produtivas". O Governo pode agora também adotar medidas de controlo de preços, para combater a especulação ou o "açambarcamento de determinados produtos ou materiais". O projeto enviado por Marcelo inclui também a limitação do direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emergência, assim como podem ser reduzidas ou suspensas as rendas, juros e dividendos.