Um homem de 58 anos foi detido por violência doméstica, no concelho de Aguiar da Beira, anunciou hoje o Comando Territorial da GNR da Guarda.



A GNR refere em comunicado que o suspeito, detido na terça-feira, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), no âmbito de um processo de investigação, é suspeito de agredir "física e psicologicamente a sua esposa, de 65 anos".



Segundo a fonte, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção e realizaram três buscas, uma domiciliária, outra num armazém agrícola e uma terceira em uma viatura, tendo apreendido sete facas de fabrico artesanal, cinco virotões, quatro miras telescópicas, quatro punhais, três facas de arremesso, duas armas de ar comprimido, um arco e uma faca de abertura automática.



Ao suspeito foram ainda apreendidos 12 detonadores pirotécnicos, 2,5 quilogramas de pólvora negra, um frasco com cerca de 600 gramas de pólvora de caça grafitada, duas velas de gelamonite, 23 metros de cordão detonante e seis metros de cordão lento.



O detido é hoje presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca de Trancoso, no distrito da Guarda, para aplicação de eventuais medidas de coação.