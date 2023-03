Geringonça de direita morreu nos Açores, mas o governo garante 'estabilidade'

Nuno Barata, da IL, e Carlos Furtado, ex-Chega, rompem acordo com PSD/CDS. Coligação perde maioria, mas os efeitos políticos podem não se sentir já.

A geringonça de direita dos Açores está ferida de morte. Dois anos e meio depois de José Manuel Bolieiro ter conseguido um acordo de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal (IL) e o Chega, a maioria desfez-se. No Governo Regional desvaloriza-se o incidente. Mas a quebra do compromisso anunciada esta quarta-feira pelos deputados Nuno Barata (da IL) e Carlos Furtado (independente, ex-Chega) podem na prática significar que o Executivo de Bolieiro está a prazo.