Bolieiro pede PSD sem linhas vermelhas ao Chega: 'Temos de reconhecer a pluralidade'

O presidente da região autónoma dos Açores, José Manuel Bolieiro, considera que o novo presidente do PSD, Luís Montenegro, não deve ter linhas vermelhas em relação ao Chega, dando a sua própria solução governativa — um governo de coligação PSD-PPM-CDS, com um acordo de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal e o Chega.