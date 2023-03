Açores: as nomeações polémicas que foram a gota de água

Nuno Barata, da IL, e Carlos Furtado, ex-Chega, rasgaram o acordo parlamentar nos Açores, com acusações sobre a forma como os cargos são distribuídos na região. Casos acumulam-se há dois anos. Laços familiares, currículos com pouca experiência ou lugares criados de propósito têm dado polémica no arquipélago.

"Estamos a falar de múltiplos casos. É uma terra pequena onde todas as coisas se sabem. E há uma disputa entre partidos a ver quem mete mais do seu partido." Quem o diz é Carlos Furtado, deputado independente que se desvinculou do Chega, assumindo que há muito que as nomeações feitas pelo governo de José Manuel Bolieiro dão polémica nos Açores, mas só esta quarta-feira foram denunciadas por si e por Nuno Barata, da Iniciativa Liberal (IL), quando bateram com a porta e declararam morta a geringonça de direita.