IL põe fim ao acordo de governação com o PSD nos Açores

A Iniciativa Liberal alega que o PSD incumpriu o acordo nos Açores e que por isso o vai quebrar.







"A partir de hoje, depois de todos os esforços que fizemos para que esse acordo pudesse ser levado até ao fim, vemo-nos obrigados a dizer aos açorianos que a IL comunicará ao representante da República que se liberta do acordo de incidência parlamentar que assinou com o PSD", disse Nuno Barata, da IL, numa intervenção no plenário da Assembleia Legislativa da Horta, no Faial.O deputado justificou a decisão com a "força que os parceiros do PSD na coligação de governo fazem todos os dias para que nada mude e pela incapacidade deste PSD em promover a devida estabilidade junto dos seus parceiros de coligação".Com o rasgar do acordo da IL, os partidos da coligação e os apoios parlamentares representam, agora, 28 deputados, os mesmos do que a soma dos do PS (25), o BE (dois) e o PAN (um).