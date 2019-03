João Vasconcelos morreu vítima de um ataque cardíaco. Tinha 43 anos.

Morreu João Vasconcelos, antigo secretário de Estado da Indústria. O antigo governante foi vítima de um ataque cardíaco, indica o Correio da Manhã. Tinha 43 anos.



Vasconcelos integrou o Governo de António Costa em 2015, como secretário de Estado da Indústria. Sairia em 2017 devido ao escândalo do Galpgate, motivado por idas ao Euro2016 pagas pela Galp - com que o Governo tinha um diferendo devido a impostos. O Galpgate também levou às saídas de Jorge Oliveira, então secretário de Estado da Internacionalização, e de Fernando Rocha Andrade, secretário com a pasta dos Assuntos Fiscais, do Governo.



Os três ex-governantes e Vítor Escária, ex-assessor do primeiro-ministro, acabariam por ser constituídos arguidos, pelo crime de recebimento indevido de vantagem. O processo foi arquivado.



SÁBADO revelou o escândalo Galpgate e também que Vasconcelos foi sócio de uma empresa de capital de risco (a Go Big or Go Home) que investiu 400 mil euros na Eco Choice - uma empresa que tinha como accionista e administradora a sua mulher, Isabel Domingues dos Santos. Cerca de dois terços do investimento feito pela Go Big or Go Home, 260 mil euros, foi financiado por fundos comunitários ao abrigo do programa FINOVA, gerido pela entidade pública PME Investimentos.

Antes de passar pelo Governo, Vasconcelos foi diretor executivo da StartUp Lisboa, até 2015. Entre 2005 e 2011 - altura em que foi dirigir a StartUp - Vasconcelos foi assessor do gabinete do primeiro-ministro.



Agora, estava ligado à empresa Flash, de trotinetes elétricas: era presidente do conselho consultivo.



Vasconcelos também organizou uma caravana de apoio aos refugiados que chegaram à Hungria, a Aylan Kurdi Karavan. O nome era uma homenagem à criança que morreu afogada na Grécia.