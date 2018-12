A Operação Tampinhas consiste na separação das tampas de plástico de embalagens que são entregues separadamente na Lipor, bem como outras instituições associadas à campanha.



O produto da venda dessas tampinhas reverte integralmente a favor da compra de material ou equipamento ortopédico para doação a instituições e particulares.



Entre Janeiro e Dezembro de 2017, período ao qual se refere a 13.ª fase hoje apresentada, a Lipor recolheu 46 toneladas de tampas, o equivalente a 24.400 euros, receita que reverteu para 50 entidades.



"Este é o resultado de uma vontade comum de escolas, municípios, cidadãos anónimos e empresas retomadoras, entre muitos outros, que, através de um pequeno gesto, defendem duas causas: o ambiente e a solidariedade", lê-se na descrição da Lipor sobre a campanha.



O vice-presidente da Câmara do Porto e administrador da Lipor, Filipe Araújo, frisou na cerimónia que "um pequeno gesto pode ajudar muitos".



"Temos uma consciência social. O impacto desta campanha é muito relevante. A Lipor continuará a contribuir para as causas sociais", disse o autarca, elogiando o empenho das associações e o envolvimento das escolas, entre outras instituições.



Almofadas, andarilhos articulados, cadeiras de banho, canadianas, camas articuladas, colchões antiescaras e desfibrilhadores, entre outros equipamentos, foram entregues pela Lipor, sendo que o material mais procurado são as cadeiras de rodas (24 entregues nesta fase).



No total das 13 fases foram distribuídos 1.437 equipamentos, 346 dos quais cadeiras de rodas, 126 camas articuladas e 118 colchões tripartidos.

A Lipor entregou hoje equipamentos como andarilhos e desfibrilhadores, no valor de 24.400 euros, a 50 entidades do Grande Porto no âmbito da 13.ª fase da Operação Tampinhas, que resultou na recolha de 46 toneladas de tampas plásticas.A cerimónia que teve o nome "Um Gesto. Duas Causas", referindo-se ao duplo objectivo desta campanha - a defesa do ambiente e a solidariedade -, juntou esta manhã no auditório da Lipor, em Baguim do Monte, Gondomar, autarcas, administradores, dirigentes associativos, representantes e utentes de várias instituições, dos corpos de bombeiros, delegações da Cruz Vermelha, centros sociais, desportivos, entre outros.Em causa está uma campanha que a Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto tem em marcha desde 2006, sendo que no total das 13 fases foram apoiadas 524 entidades ou pessoas em nome individual.