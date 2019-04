O FAPAS solicita ao Governo e à Direção-Geral de Energia e Geologia "que todo e qualquer pedido de atribuição de direitos de prospeção de depósitos minerais na área denominada "Fojo", que abrange os concelhos de Monção, Melgaço e Arcos de Valdevez, "seja indeferido".



Apela ainda ao ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e aos autarcas dos três municípios abrangidos para que intervenham "no sentido de impedir toda e qualquer movimentação no terreno, desde logo a abertura de novos acessos".



Segundo a organização, o perímetro definido para prospeção "confina com os limites do Parque Nacional da Peneda-Gerês" e "integra parcialmente a Rede Natura 2000 e os vestígios glaciários do vale do rio Vez".



Além disso, "é território de reprodução de duas alcateias de lobo ibérico, espécie legalmente protegida e das águias-reais, que, desde o ano 2000, o Parque Natural do Baixo-Límia-Serra do Xurés -- confinante com PNPG - tenta fazer regressar à região transfronteiriça".



O perímetro abrange ainda "toda a paisagem envolvente da aldeia de Sistelo, já reconhecida pelo Estado Português como Paisagem Cultural de Sistelo e de várias brandas antigas, testemunhos de uma ocupação humana e do património rural, que se impõe também preservar", defende o FAPAS.



"O FAPAS manifesta o seu veemente repúdio e oposição a esta pretensão que, a concretizar-se, constituiria um grave atentado contra um património natural e rural nacional - e de todo o noroeste peninsular - de inegável valor e um rude golpe no desenvolvimento económico do Alto Minho", pode ler-se no comunicado.



