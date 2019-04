A embaixada confirmou à SÁBADO que "um representante se encontrou" em março com André Ventura para "perceber as suas visões" sobre o País.

A embaixada dos Estados Unidos da América em Portugal têm por hábito em Portugal, desde Soares e Carlucci, a proximidade entre políticos e diplomatas. Recentemente, André Ventura, líder do Chega, suscitou curiosidade dos EUA.



Fonte oficial da embaixada confirmou à SÁBADO que "um representante se encontrou" em março com Ventura, quando o Chega ainda era apenas movimento, para "perceber as suas visões" sobre o País. "Como parte da sua atividade normal, os diplomatas têm reuniões com vários políticos ao longo do ano, para perceber as suas visões sobre a situação política no país", explicou.



Além do então movimento Chega, a embaixada norte-americana convocou mais algum partido político novo? "Temos nos reunido com representantes da maioria dos partidos", acrescentou a mesma fonte diplomática, sem especificar quem. Ao que a SÁBADO apurou, também contactaram o partido Iniciativa Liberal. "Já nos contactaram há algum tempo. Era para conhecerem a Iniciativa Liberal", confirmou fonte oficial do partido.



