O novo sistema de monitorização de aulas de condução está a levar a um estratagema que permite que alunos possam chegar ao exame final de condução sem cumprirem uma única aula. Este pode ser manipulado, contabilizando sessões que nunca aconteceram – até todas as 32 horas obrigatórias por lei para um candidato ir a exame. Ao Jornal de Notícias, fontes do setor garantiram que uso deste método fraudulento é "frequente".

O sistema de controlo, que passa por recolher dados por um aparelho – seja um smartphone ou um tablet – foi colocado em vigor em 1300 escolas de condução em 2017. Neste ficavam registadas, através do GPS, as distâncias percorridas, a velocidade e a duração, tudo facilmente manipulável pois o aluno pode não estar dentro do automóvel.

O cartão e o código de barras respetivo são depois fotocopiados e podem registados num computador com o programa informático do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Ao Jornal de Notícias, instrutores referiram que podem ser levados três ou quatro aparelhos ao mesmo tempo para uma mesma aula e registar depois as aulas como dadas. O esquema fraudulento permite assim que os alunos possam faltar às aulas e que as escolas de condução possam poupar o combustível e o desgaste das viaturas.

Em comunicado enviado ao jornal, o IMT desvalorizou o esquema e salienta que "os sistemas de monitorização foram certificados de acordo com o legalmente estabelecido, estando sujeitos a fiscalização".