No segundo dia de greve de motoristas de matérias perigosas e depois de uma requisição civil decretada pelo Governo, "100%" dos camionistas estão a trabalhar. Esta é a garantia do representante do Sindicato Nacional de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, em declarações aos jornalistas em Aveiras de Cima, à porta da sede da Companhia Logística de Combustíveis (CLC).

O advogado descreveu a paralisação como uma "greve de zelo" e acusou o Governo de estar a ser "conivente". Pardal Henriques explicou ainda que esta terça-feira os motoristas não irão fazer horas extraordinárias, estando a cumprir as oito horas regulamentares de trabalho.

"Isto quer dizer que fazem cerca de metade das horas normais", portanto "é normal que os serviços mínimos representem metade do serviço normal", adiantou. Pardal Henriques avisou ainda que, "aos poucos, os postos de abastecimento vão ficar vazios".

O representante sindical afirmou ainda que os trabalhadores estão "de pistola apontada à cabeça" sob ameaça de poderem ser presos caso não respeitem a requisição civil do Governo.

Pardal Henriques alertou, no entanto, que, uma vez que os motoristas estão a ser escalados para os turnos da manhã, quando o período da tarde começar (e terminar o turno da manhã) haverá falta de motoristas.

"Eu gostava de saber quanto é que o Estado está a gastar para pôr aqui militares e helicópteros, quantos milhões, quando os motoristas apenas reivindicam um aumento salarial mínimo", pergunta o representante da SNMMP, dizendo que a greve só terminará "quando a ANTRAM aceitar sentar-se connosco e fazer uma proposta para resolver este problema".



Em reação à requisição civil parcial decretada pelo Governo, a associação patronal ANTRAM elogiou a decisão "socialmente responsável" do executivo de Costa e acusou o sindicato de estar a provocar uma escalada no conflito.

Governo mobilizou 120 militares

O jornal Público avança esta terça-feira que o Governo mobilizou para a requisição civil 120 militares, distribuídos por 60 equipas de dois elementos, para conduzirem camiões de matérias perigosas durante a greve de motoristas.

De acordo com a portaria publicada na noite desta segunda-feira em Diário da República, as Forças Armadas podem substituir "parcial ou totalmente" os motoristas em greve e a sua intervenção abrange operações de carga e descarga de veículos-cisterna de combustíveis líquidos, GPL e gás natural.

"A intervenção das Forças Armadas é realizada de forma gradual e acompanha o âmbito das portarias que efetivem a requisição civil", refere a mesma, que indica ainda que militares podem "substituir, parcial ou totalmente" os trabalhadores em greve "e em incumprimento dos serviços mínimos".

A SIC Notícias indica ainda que o Exército posicionou, esta segunda-feira, camiões-cisterna militares em locais estratégicos no país como apoio à Proteção Civil, que poderá usar estas reservas em caso de falhas de combustíveis durante incêndios.