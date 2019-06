É condutor e nunca perdeu pontos na sua carta de condução? Se a resposta é sim, esta segunda-feira ganhou mais três pontos e soma agora 15 ao todo. Esta recompensa aplica-se aos automobilistas que, nos últimos três anos, não tenham cometido nenhuma infração grave ou muito grave.

O Código da Estrada prevê que de três em três anos o automobilista veja aumentado em três pontos o seu registo, até um máximo de 15. "No final de cada período de três anos, sem que exista registo de contraordenações graves ou muito graves ou crimes de natureza rodoviária no registo de infrações, são atribuídos três pontos ao condutor, não podendo ser ultrapassado o limite máximo de quinze pontos, nos termos do n.º 2 do artigo 121.º-A", é indicado.