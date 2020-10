Câmaras e auriculares valeram acusação por corrupção em exame de código

Um exame de código de condução em Braga foi palco de uma autêntica missão impossível com recurso a tecnologia que acabou mal. Uma aluna, que já havia reprovada várias vezes, foi apanhada com um sistema com telemóvel, micro-auriculares, uma micro-câmara e um transmissor que partilhava o exame a uma pessoa no exterior das instalações, que por sua vez comunicava as perguntas a um gerente de uma escola de condução em Guimarães, que relatava as respostas por chamada.

O esquema foi descoberto pelos funcionários do centro de exames Associação Nacional Industriais de Ensino Condução Automóvel, em Braga, e a aluna foi acusada a 6 de outubro do crime de corrupção ativa, enquanto os outros dois intervenientes foram acusados de corrupção passiva.

Em contrapartida pela ajuda no exame de código, refere a acusação relatada em comunicado pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, o gerente de uma escola de condução sita nas Caldas das Taipas, em Guimarães, e uma terceira pessoa que servia de intercomunicador entre os dois recebiam cada um 250 euros.

"O Ministério Público indiciou, entre o mais, que no dia 22.02.2017, depois de já ter entregado os €500 - em duas tranches de €250, uma a cada arguido -, a arguida se apresentou no centro de exames da ANIECA, em Braga, sendo portadora no seu corpo de um sistema composto por telemóvel, aparelho wireless bluetooth com entrada de áudio, dois micro-auriculares, uma micro-câmara e um transmissor wireless, conforme instalação previamente operada pelo arguido que iria transmitir as respostas; e que este se colocou no exterior, de modo a receber as imagens da prova que a arguida lhe enviava através da câmara e a indicar-lhe, por chamada telefónica, as respostas que a mesma havia de dar na prova", refere a Comarca de Braga sobre o crime, que aconteceu em fevereiro de 2017,

O MP refere ainda que o esquema fraudulento veio a ser decifrado pelos funcionários dos centro de exames quando a mulher estava a realizar o exame "movimentando o seu corpo de modo a que o arguido no exterior pudesse ver as questões".