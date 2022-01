Quem quer casar com o PSD? Edição PAN

Rui Rio (PSD) e Inês de Sousa Real (PAN) debateram este sábado na RTP no último dos debates frente a frente antes das legislativas de 30 de janeiro. O líder social-democrata tentou estabelecer um clima de romance com o partido Pessoas-Animais-Natureza, com a sua adversária a admitir uma relação, mas desde que sejam cumpridos requisitos mínimos.



Quem venceu o debate?

Inês de Sousa Real foi dominante no debate, marcando os temas que foram discutidos, mas colocou-se a si mesma e ao seu partido numa posição de muleta. Inês de Sousa Real não disse: "Se o PSD não nos levar ao baile, vamos com o PS", mas é quase como se o tivesse dito. Admitiu negociar com qualquer um dos dois partidos, desde que respeitassem as posições do PAN.Já Rui Rio teve de estar na defensiva, respondendo aos ataques que o acusavam de "falta de respeito com o Parlamento", afirmando que é crítico do funcionamento do Parlamento, mas que não o despreza. "Para mim, a política tem de ser feita com seriedade, não com espectáculo", afirmou.