Suspeito roubava as casas e depois abria todas as torneiras de forma a causar uma inundação nas residências. Alcunha foi atribuída pelas autoridades.

É um peixe? É um submarino? Não. Era o alegado ladrão de casas "Aquaman da Ajuda". A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, esta terça-feira, 12 de fevereiro, em Alcântara, um homem de 46 anos de idade que recebeu a alcunha de "Aquaman da Ajuda" pela peculiar forma como levava a cabo os assaltos nas casas.



O suspeito foi apelidado de "Aquaman da Ajuda" (em referência ao super-herói da Marvel que chegou recentemente às salas de cinema) já que, depois de assaltar as residências que assaltava, fechava as válvulas de segurança e descarga de todas as casas-de-banho e também do lava-louça, abria as torneiras e provocava inundações dentro das casas. Esta atuação, aliada ao local onde levava a cabo os assaltos valeu-lhe o epíteto de "Aquaman da Ajuda", indica a PSP em comunicado.



O homem é suspeito de se ter apoderado de cerca de 84.000 euros fruto dos seus assaltos. Em grande parte dos casos levava jóias e artigos em ouro. As autoridades anunciam, em comunicado, que conseguiram recuperar, durante a investigação, algumas peças de ourivesaria, avaliadas em cerca de €5.000.



O detido, referenciado na Polícia e já com antecedentes criminais, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.