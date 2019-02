PSP detém 10 jovens durante tentativa de assalto em Lisboa

Dez jovens foram detidos em flagrante por elementos da PSP na sequência de uma série de roubos na Largo de Santos, em Lisboa. Segundo o Correio da Manhã, por volta das 6h00, um grupo numeroso começou a importunar as pessoas que estavam no local, uma zona muito concorrida nas noites de sexta e sábado. As vítimas foram ameaçadas e obrigadas a entregar carteiras e telemóveis.

A PSP mobilizou meios para esta zona e uma Equipa de Intervenção Rápida acabou por intercetar pelo menos dez suspeitos de estarem envolvidos nos crimes. Outros terão conseguido escapar à ação das autoridades.