Os homens trabalhavam para uma empresa de catering no aeroporto da Portela. A polícia recuperou 168 garrafas de bebidas alcoólicas no total.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Segurança Aeroportuária, deteve e constituiu como arguidos no passado dia 16 de fevereiro dois funcionários de uma empresa de catering no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeita da prática do crime de furto de caixas de bebidas alcoólicas.

As bebidas, que têm como destino ser comercializadas apenas a bordo das aeronaves, foram reportadas como roubadas. Após diligência policial, a PSP encontrou alguns dos materiais desaparecidos à venda em sites na Internet.

A PSP chegou aos autores do furto e recuperou no total 168 garrafas de bebidas alcoólicas no valor de 6.571 euros, que serão agora entregues ao legítimo proprietário, segundo o comunicado das autoridades.

Os suspeitos, já constituídos arguidos, foram sujeito a Termo de Identidade e Residência.