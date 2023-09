Fogo em Ponte de Lima em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou no sábado à noite numa zona de mato em Correlhã, no concelho de Ponte de Lima, está em fase de rescaldo, adiantou à Lusa o Comando Sub-Regional do Alto Minho.





O Comando Sub-Regional do Alto Minho afirmou, pelas 16:05, que o incêndio estava em fase de rescaldo e que no local encontram-se 81 operacionais, apoiados por 24 viaturas terrestres.De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado pelas 21:17 de sábado, tendo sido combatido durante toda a noite.No local encontram-se corporações de bombeiros de Caminha, Ponte da Barca, Vila Praia de Âncora, Monção, Ponte da Barca e Paredes de Coura.Também em declarações à Lusa, pelas 11:00, o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, explicou que o incêndio explicou que o incêndio começou no sábado à noite "em vários focos", que depois "se juntaram todos num grande incêndio", e tinha "só uma fonte ativa"."O fogo teve origem em vários focos. Começou na freguesia da Correlhã, passou à de Seara e também à freguesia de Facha", explicou o responsável.