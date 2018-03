Fogo em garagem de Vilamoura destrói dois carros sem causar vítimas

"Houve dois carros atingidos, que ficaram destruídos, mas o fogo já se encontra extinto e os trabalhos estão agora na fase de rescaldo e ventilação do espaço", disse a mesma fonte, cerca das 18:30.



No local, a participar nas operações de combate ao fogo, estiveram 15 veículos com 41 operacionais de oito corporações de bombeiros do Algarve, elementos da Cruz Vermelha, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), da GNR e do serviço municipal de Protecção Civil de Loulé, acrescentou.

Um incêndio destruiu esta segunda-feira duas viaturas numa garagem de Vilamoura, no Algarve, mas sem fazer vítimas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.A fonte do CDOS disse à agência Lusa que o alerta para o fogo numa garagem na rua do Clube Náutico, na localidade balnear do concelho de Loulé, foi recebido às 16:27 e, quando as equipas de socorro chegaram ao local, encontraram o espaço tomado pelas chamas, no piso baixo de um edifício com restaurantes e escritórios em cima.Mas "o fogo foi rapidamente dominado, sem que houvesse qualquer vítima" e "não houve nem necessidade de evacuar" os restantes pisos, destacou.