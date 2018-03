Cinco pessoas entre as quais duas crianças ficaram feridas.

O incêndio que deflagrou esta tarde num prédio habitacional em Canidelo, Vila Nova de Gaia, provocou cinco feridos ligeiros entre os quais duas crianças, "estando todos fora de perigo", disse fonte dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.



O alerta foi dado às 15:11 e o fogo, num edifício na Rua Heróis do Ultramar em Canidelo, atingiu o 1.º e 2.º andares do prédio que foi evacuado.



"No local estiveram oito viaturas e 21 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia" que extinguiram o fogo às 16:15, disse a mesma fonte.



Quatro dos feridos foram transportados para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e um recusou-se a ser hospitalizado.



Num primeiro momento, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões tinham apenas a informação da existência de uma vítima ligeira.