O PS quer que a classificação do Património Mundial pela UNESCO atribuído ao Porto se estenda também ao centro histórico de Vila Nova de Gaia, indicou hoje o grupo parlamentar socialista em comunicado.Em causa está um projecto de resolução entregue na Assembleia da República que pede ainda ao Governo o início imediato do procedimento de delimitação da Zona Especial de Protecção do Centro Histórico do Porto, Ponte Luiz I e Mosteiro da Serra do Pilar, um tema que será discutido terça-feira por iniciativa de documentos submetidos pelo Bloco de Esquerda e PCP.Na sua nota, o PS lembra que o centro histórico do Porto foi acrescentado à lista dos sítios classificados como Património Mundial pela UNESCO, em 1996, tendo por base o critério cultural.